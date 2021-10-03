الأحد 03-10-2021
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الأحد، 03-10-2021 05:05 م

حداد يؤكد أهمية الرقابة الداخلية باعتبارها خط الحماية الأول للمسؤول

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، أهمية دور وحدات الرقابة الداخلية باعتبارها من أهم عناصر الحوكمة وخط الحماية الأول للمسؤول.

وبين حداد، خلال توزيع الشهادات على الخريجين في دورة "تقييم أداء وحدات الرقابة الداخلية "، اليوم الأحد، أنه يجب على رأس الهرم في أي مؤسسة العمل على تطوير وحدة الرقابة والحرص على استقلاليتها لأهمية دورها في حماية المال والمسؤولين معا وكشف الخطأ قبل وقوعه؛ نظراً لتوفر رؤية شاملة لدى القائمين على هذه الوحدات ومعرفتهم بالإجراءات والأنظمة والتعليمات.

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