الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 07:20 م

الفراية يزور مركز التطعيم الجديد في الجامعة الاردنية

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الوكيل الاخباري - زار وزير الداخلية مازن الفراية مركز التطعيم الجديد في الجامعة الأردنية، اليوم الخميس، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجامعات "درايف ثرو"، حيث بدأ استقبال المواطنين المسجلين عبر المنصة لتلقي المطاعيم بالشراكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
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وثمّن الفراية خلال زيارته، التي كان في استقباله فيها نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني ومديرة وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة الدكتورة جمانة الزعبي ومدير دائرة الأمن الجامعي محمد الزبيدي، خطة الجامعة في تدشين هذا المركز، مقدرا جهود القائمين عليه والعاملين فيه، ومؤكدا تلبية كافة احتياجات الجامعة في هذا الشأن.

 




 

 


 

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