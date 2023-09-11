الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

الفراية يشدد على هذا الامر الهام ويكشف عن اجراءات لوزارة الداخلية

هذه عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الليلة

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 1.1% الى 20.5% عالمياً

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

الارصاد : هذه أطول موجة حر يشهدها الأردن على مر التاريخ

طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

مجلس التعليم العالي يقرر رفع مقاعد الطب في الجامعات الرسمية

الحنيطي يستقبل المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط

الإثنين، 11-09-2023 04:28 م

الفراية يشدد على هذا الامر الهام ويكشف عن اجراءات لوزارة الداخلية

920235174826468541839


الوكيل الاخباري - التقى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم في مكتبه المدير الإقليمي لدى منظمة الأمم المتحدة للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي وممثله بالأردن تيما كورت.

وأشار الفراية إلى الدور الذي يقوم به الأردن كشريك حيوي للتصدي للأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي حيث تكفل الأردن نيابة عن دول العالم في التعامل مع أزمة اللجوء السوري على الرغم من قلة إمكانياته، في ضوء انخفاض كبير لحجم الدعم المقدم من دول العالم للخطة الوطنية للاستجابة لازمة اللجوء السوري.

وأضاف أن الأزمة السورية أنهكت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية إضافة إلى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة تزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلي لخدمة أعداد محدودة من المواطنين الأردنيين.

وشدد الفراية على أن موضوع الهجرة هي من الأولويات التي تعمل عليها الجهات الرسمية الأردنية وتوليها جل اهتمامها وعنايتها من خلال مشروع حوكمة الهجرة الذي قامت وزارة الداخلية والجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات موحدة بتحديد أنماط الهجرة، سواء أكانت الهجرة شرعية أو غير شرعية، أو هجرة نظامية أو غير نظامية وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو رسم سياسات مبنية على الأدلة من خلال توفير معلومات ومؤشرات دقيقة ناتجة عن تلك البيانات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HHHHH

حزب الإتحاد الوطني يعزي بضحايا الزِّلزال في المغرب

920237143934141668080

2909 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي

820233114524142251167

هذه عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الليلة

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي المطلوب للدراسة خارج الأردن بالطب وطب الأسنان

33

العربية للطاقة المتجددة: للأردن دور هام في التكامل الاقتصادي العربي

223

طبيب أردني يحصل على أعلى درجات امتحان المزاولة الأميركي

أخبار متعلقة
ة

انطلاق مهرجان الفحيص اليوم بمشاركة فنانين أردنيين وعرب

5

ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس في الاردن

1247096374

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

1692015284083

حوارية في إربد تناقش تحديات مشاركة المرأة بسوق العمل

8202312123916623982988

الفراية : الحكومة جاءت بهذا القانون بسبب الظروف المالية الصعبة

481869

خبراء: قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتفعيل الأمن الرقمي