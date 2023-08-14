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الإثنين، 14-08-2023 02:46 م

الفراية : الحكومة جاءت بهذا القانون بسبب الظروف المالية الصعبة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الحكومة جاءت بقانون الملكية العقارية لمجلس النواب بعدما سمعت عن البطالة ووضع الاستثمار والظروف المالية الصعبة.

ولفت الفراية الى أن "هناك تخوفات مشروعة بشكل دائم عندما يتم طرح اي مشروع قانون داخل مجلس النواب" وأضاف "فكرة هجوم المستثمرين لأخذ الأراضي الأردنية بعد إقرار قانون الملكية العقارية فكرة غير سليمة".

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الاثنين، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.

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