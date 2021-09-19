الفراية يوعز بتذليل العقوبات أمام العراقيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون مع العراق في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

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ولفت الفراية لدى استقبال اليوم الأحد في مبنى الوزارة، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق ، لافتا أن هذه الزيارة تكتسب معانٍ خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا ، وان الاردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.



وأشار الفراية إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين ، لافتا في هذا الاطار إلى السماح مؤخرا بدخول الشاحنات مباشرة ، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير اجراءات منح التأشيرات والاقامات الكترونيا.



وأوعز وزير الداخلية لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المصدر : بترا



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