الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

الأوبئة : الأردن لم يُسجّل أي نوع من المتحورات الجديدة

وزارة النقل: تتبع المركبات الحكومية وصل إلى 70 بالمئة

الفنان محمد هنيدي يكشف سبب إعلانه اعتزال الفن

24 مركزاً خدمياً للضمان الاجتماعي في محافظات وألوية المملكة

التعليم العالي لـ الوكيل : يتم تدقيق شهادات المعادلة لطلبة الثانوية الأجنبية

صُلح عمَّان تستمع لشهادة مدير عام بقضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق البريد

الملك يلقي كلمة مسجلة باجتماعات الأمم المتحدة الأربعاء

تحطم مروحية في ليبيا

أمين عام التربية تتفقد مدارس الشونة الجنوبية

بتوجيهات ملكية .. المستشفى الميداني الأردني غزة 68 يباشر أعماله

الأحد، 19-09-2021 03:05 م

الفراية يوعز بتذليل العقوبات أمام العراقيين

720212822140366187149


الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية  أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون مع العراق في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية،  وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

اضافة اعلان

 

ولفت الفراية لدى استقبال اليوم الأحد في مبنى الوزارة، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق ، لافتا أن هذه الزيارة تكتسب معانٍ خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا ، وان الاردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.


 وأشار  الفراية إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين ، لافتا في هذا الاطار إلى السماح مؤخرا بدخول الشاحنات مباشرة ، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير اجراءات منح التأشيرات والاقامات الكترونيا.


وأوعز وزير الداخلية لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

 

المصدر : بترا

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة النقل 2

وزارة النقل: تتبع المركبات الحكومية وصل إلى 70 بالمئة

8202117174449710058515

24 مركزاً خدمياً للضمان الاجتماعي في محافظات وألوية المملكة

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

التعليم العالي لـ الوكيل : يتم تدقيق شهادات المعادلة لطلبة الثانوية الأجنبية

920211617214478747004

صُلح عمَّان تستمع لشهادة مدير عام بقضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق البريد

الملك 2

الملك يلقي كلمة مسجلة باجتماعات الأمم المتحدة الأربعاء

1043745715_0_0_3104_1680_1000x541_80_0_0_98912628e78ab339c657e9c5d6657f55

حسن يوسف يعلق على إعتزال الممثلين

أخبار متعلقة
شاحنات.jpg

نقابة أصحاب الشاحنات: دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق خلال 48 ساعة

1202119173515783236816

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

1-1459844-1920x1080

الأردن يشارك في قمة بغداد بمشاركة 9 دول

1630071832540

الحمل الكهربائي يسجل 3270 ميجا واط مساء الخميس

resize

درجات الحرارة في عمان لامست الـ 40 الخميس

f

وزير الثقافة يلتقي السفير العراقي