نقابة أصحاب الشاحنات: دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، إن عملية التصدير إلى العراق عبر الشاحنات الأردنية ستبدأ خلال 48 ساعة، بعد منح أكثر من 100 ناقل أردني التأشيرات العراقية.

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وأضاف في تصريح الاثنين، أن النقابة بدأت التنسيق منذ يومين من أجل منح الناقلين تأشيرات الدخول إلى العراق ونقل البضائع (Door To Door).



وأكد الداوود أن الاتفاق الأردني العراقي على دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية سينعكس إيجابا على مختلف حلقات الإنتاج، و سينعش قطاعات الشحن والإنتاج والصناعات الأردنية.



وقال إن تلك الخطوة ستنعكس إيجابا أيضا على المستوردين العراقيين الذين سيتجهون إلى ميناء العقبة لاستيراد البضائع لميزته التنافسية وقربه، وهو ما سيشغل نحو 3 آلاف شاحنة أردنية متوقفة عن العمل بفعل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

