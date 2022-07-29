الفلك الدولي: رؤية هلال شهر محرم من عمان بالعين المجردة - صور

الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي، أنه تمت رؤية هلال شهر محرم من مدينة عمّان بالعين المجردة بصعوبة.

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وقال المركز إن الرؤية تمت بعد غروب شمس اليوم الجمعة وتصويره بكاميرا عادية.



ومحرم هو الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وسمي بذلك لكونه شهراً محرّما، فهو أحد الأشهر الحُرُم الأربعة، وهي التي لا يستحلّ فيها المسلمون القتال.







