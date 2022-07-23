الأمن: 492 مخالفة مواكب خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن الكوادر سجلت مخالفات خطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع متعلقة بقطع الإشارات الحمراء والقيادة بصورة متهورة إضافة إلى المسير بمركبات دون لوحات رقمية.

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ووفق النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير قال إنه جرى تسجيل مخالفات خلال اليومين الماضيين في العاصمة عمّان، موزعة كما يلي: 123 مخالفة قطع الإشارة الحمراء (63 مخالفة يوم الخميس و60 مخالفة يوم الجمعة)، و12 مخالفة متعلقة بالقيادة المتهورة ( 6 مخالفة يوم الخميس، و6 يوم الجمعة)، و5 مخالفات متعلقة بالمسير عكس اتجاه السير يوم الخميس فيما لم تسجل مخالفات من هذا النوع يوم الجمعة.



وحذّر الهزايمة خاصة مع قرب حفلات التخرج لطلبة الثانوية العامة من إعاقة الطرق أو السير بطرق استعراضية مبيناً أن 492 مخالفة سجلت خلال يومي العطلة الماضيين متعلقة بالمواكب إضافة إلى 108 مخالفات متعلقة بإخراج الأجسام من المركبات.



في محافظة إربد، قال الهزايمة إنه جرى تسجيل 55 مخالفة قطع الإشارة الحمراء، و مخالفتان متعلقتان بالقيادة بصورة متهورة، ومخالفتان متعلقتان بالمسير عكس اتجاه السير، و42 مخالفة متعلقة بالمسير بشكل مواكب.



وفي محافظة الزرقاء، سجلت 39 مخالفة قطع إشارة حمراء، و مخالفتان متعلقتان بالقيادة في صورة متهورة، و12 مخالفة متعلقة بمركبات دون لوحات رقمية.

