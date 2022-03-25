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الجمعة، 25-03-2022 12:15 م

الفنانون الأردنيون ينتخبون مجلسهم اليوم

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الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات/ المركز الثقافي الملكي، انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين، لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية الثانية عشرة (2022 ،2024)، وذلك بعد قراءة التقرير الإداري والمالي وإقراره، وقراءة التقرير الإداري والمالي لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وإقراره، وقراءة التقرير الإداري والمالي لصندوق التأمين الصحي وإقراره، وتعيين مدقق حسابات. 

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ويبلغ عدد المسددين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع 321 مسددا من أصل 750 هم إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.


ويتنافس على مركز النقيب 3 فنانين هم: النقيب الحالي حسين الخطيب، والنقيبان السابقان ساري الأسعد ومحمد يوسف العبادي. 


فيما يتنافس 37 مرشحاً على 10 مقاعد، توزع بواقع مقعدين لكلّ مهنة من المهن الخمس: التمثيل، العزف والغناء، التقنيات، التأليف والتلحين، الإخراج.


حيث يتنافس على مقاعد مهنة التمثيل؛ عاكف نجم، أنور خليل، شايش النعيمي، زهير النوباني، عبير اللحام، أريج دبابنة، عدنان الرهايفة، جاكلين حتر.


أما مرشحو مهنة الإخراج فهم؛ محمد الرفاعي، نادر دسه، حسين طبيشات، فراس المصري، نبيل الكوني، حماد الزعبي، بسام المصري، عصام مشربش، زيد القضاة، إبراهيم القواسمة.


كما ترشح لمهنة العزف والغناء؛ عبدالرزاق مطرية، بشارة الربضي، مصطفى شعشاعة، رامي الكركي، مالك ماضي، محمد عليان، تيسير كرابديان، أيمن سماوي، مالك إسماعيل، محمد أبو غريب.


كما ترشح لمهنة التلحين والتأليف الموسيقي صبحي الشرقاوي، ضرغام بشناق، مراد دمرجيان، نصر الزعبي.


كما ترشح لمهنة المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية، هزاع البرماوي، سمير الزعبي، محمد المراشدة، محمد السوالقة.


يذكر أن نقابة الفنانين تأسست عام 1997 وحسب نظامها الداخلي فإن عدد أعضاء المجلس هو 10 أعضاء بالإضافة إلى النقيب موزعين على 5 قطاعات بالتساوي.


المملكة

 




 

 


 

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