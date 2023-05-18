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الخميس، 18-05-2023 03:18 م

الفنان الأردني بكر القباني يرقد على سرير الشفاء .. وابنه يطالب بالتبرع بالدم

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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يرقد الفنان الأردني بكر محمود محمد القباني 82 عاماً على سرير الشفاء اثر وعكة صحية اصابت به . 

وقال ابنه بحديث لـ " الوكيل الإخباري " أن والده أدخل قبل خمسة ايام الى العناية الحثيثة في  مستشفى الملكة علياء العسكري اثر اصابته بتكسر بالصفائح الدموية و التهاب حاد بالرئة وأخرج منها اليوم للغرف العادية لاستكمال العلاج. 

وأكد ان والده بحاجة لـ 10 صفائح دم يومياً مطالباً بالتبرع له في مختبر مستشفى الملكة علياء العسكري من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساءً  وببنك الدم على اسمه " بكر القباني "   . 

يشار ان الفنان  الأردني بكر محمد القباني هو ممثل ومؤلف ومخرج  ومن اشهر اعماله مسلسل القدس أولى القبلتين من تأليفه واخراج أحمد دعيبس
 
ومن اشهر اعماله المسرحية ، "مسرحية إمرؤ القيس في باريس" ، ومسلسل دعوة حب بمشاركة الفنانة ميرفت امين في مصر  ،  

اضافة الى اخراجه  اعمال الكرتون التلفزيونية اشهرها " مغامرات نيلز " و "التنين الصغير "


 




 

 


 

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