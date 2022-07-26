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الثلاثاء، 26-07-2022 09:41 م

القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من إحباط وإيقاف نشاط احد تجار ومروجي ومهربي المواد المخدرة في محافظة الزرقاء. 

حيث كان فريق تحقيقي خاص من الادارة قد قام وعلى مدار ايام سابقة بمتابعة معلومات وردت حول نشاط جرمي مرتبط بالاتجار وترويج وحيازة المواد المخدرة يقوم بها احد الاشخاص المشبوهين بتلك القضايا إذ تمت مراقبته وأماكن تحركه ووجوده. 

وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى بعد التأكد من كل ما ورد من معلومات تحديد مكان اخفاء المواد المخدرة وجرت مداهمته والقي القبض عليه اضافة الى شخصين آخرين كانا برفقته .

وبتفتيش المكان عثر على 40 الف حبة مخدرة و 12 كف حشيش و 5 كغم من مادة الماريجوانا و 5 كغم من بذورها وسلاح ناري اضافة الى ضبط غاز صغير مخبأ بداخله 10 الاف حبة مخدرة أُعدت وجهزت للتهريب خارج المملكة وتمت احالة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.

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