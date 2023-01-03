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الثلاثاء، 03-01-2023 11:04 ص

القبض على تاجر مخدرات كان متوارياً عن الأنظار في المفرق

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات تولى جمع المعلومات ورصد تحركات ونشاطات أحد تجار المخدرات والمصنف بالخطر والمطلوب بقضية قتل ، لمداهمته وإلقاء القبض عليه في المفرق .

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وأكّد الناطق الاعلامي ان الفريق التحقيقي تمكن من تحديد مكان وجود ذلك المطلوب والذي استخدم إحدى الخيام في منطقة صحراوية خالية من السكان في محافظة المفرق لتخزين المخدرات والاتجار بها والتواري عن الأنظار .


إذ قامت قوة أمنية فجر اليوم بمداهمة الخيمة ، ليقوم ذلك الشخص بمحاولة الفرار مستخدما سلاحاً نارياً كان بحوزته ،إذ جرى التعامل معه وإلقاء القبض عليه اضافة إلى شخصين آخرين كانا برفقته داخل الخيمة ، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ، ومن خلال التحقيق معه وبدلالته جرى ضبط 100 ألف حبة مخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية وكمية كبيرة من الذخائر كان قد أخفاها داخل أحد المنازل.

 




 

 


 

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