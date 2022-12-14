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الأربعاء، 14-12-2022 07:48 م

القبض على تجار ومروجي مخدرات في 3 قضايا

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة، قد تعاملوا خلال ال 24 ساعة الماضية مع ثلاث قضايا اتجار وترويج في محافظتي المفرق ومادبا والبادية الجنوبية .

ففي القضية الاولى قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات تابع معلومات عن قيام احد تجار المخدرات وبمساعدة آخرين بنقل كمية كبيرة من المواد المخدرة من محافظة المفرق ونيته إيصالها لمحافظة الكرك من أجل بيعها وترويجها هناك .

وأكّد الناطق الاعلامي انه وبعد جمع المعلومات والتأكد من كافة التفاصيل، وضعت الكمائن اللازمة على الطريق الذي سيسلكه وتمت في الوقت المحدد مداهمته وإيقافه وإلقاء القبض عليه وعلى شخصين آخرين كانا برفقته وبتفتيش المركبة عُثر داخلها على 21 كف حشيش و 3000 حبة مخدرة .

وفي محافظة مادبا دوهم منزل احد المشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المخدرات بعد جمع المعلومات والتأكد من استخدامه لمنزله لتخزين وبيع المخدرات وأُلقي القبض عليه، وعلى شخصين آخرين كانا برفقته وضبط بحوزته 3 كفوف حشيش .

فيما دوهم في القضية الثالثة أحد مروجي المخدرات اثناء وجوده داخل مركبته في إحدى مناطق البادية الجنوبية وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري و 3 كفوف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة.

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