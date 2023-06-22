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الخميس، 22-06-2023 06:11 م

القبض على تجار ومروجين للمخدرات خلال حملة أمنية

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبإسناد من قوات الدرك وشرطة البادية الملكية والفريق الخاص التابع للإدارة، نفذوا حملة امنية خاصة ضمن اختصاص البادية الشمالية بعد جمع المعلومات حول مواقع عدد من تجار ومروجي المخدرات .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى خلال الحملة مداهمة 26 موقعا مختلفا لاماكن اولئك الاشخاص، إذ افضت المداهمات لإلقاء القبض على 11 شخصا من المطلوبين وتجار ومروجي المخدرات .

وأبرز تلك المداهمات كانت لشخصين من تجار المخدرات القي القبض عليهما وضبط بداخل حفرة اعدّاها لإخفاء المخدرات على 107 كفوف حشيش وثلاثة اسلحة نارية ،فيما دوهم كذلك مطلوب خطر من الاشخاص المرتبطين بعصابات تهريب اقليمية والقي القبض عليه بعد محاولة الفرار وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال و 1000 حبة مخدرة وكفان حشيش .
   
وفي ذات السياق فقد تعاملت كوادر الادارة خلال ال 24 ساعة الماضية مع اربع قضايا نوعية أخرى في محافظات العاصمة ومادبا والعقبة والقي القبض خلالها على 8 اشخاص من مهربي وتجار المخدرات .
إذ تم التعامل في محافظة العاصمة مع قضيتين القي القبض في الاولى على تاجر للمخدرات وشخصين اخرين يعملان لديه لترويج المخدرات في مناطق شمال العاصمة وضبط بحوزة ثلاثتهم 6 كفوف حشيش و مجموعة كبيرة من الحبوب المخدرة ، فيما القي القبض في القضية الثانية على مروجين اثنين وبحوزتهما 5 كفوف حشيش بعد مداهمة مكانهما .
وفي محافظة مادبا وبعد متابعة احد مروجي المخدرات والتأكد من قيامة بحيازة ونقل كمية من المخدرات بواسطة مركبته جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة ، فيما دوهمت في القضية الاخيرة في محافظة العقبة منزل شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة والقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 7 كفوف حشيش .

 




 

 


 

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