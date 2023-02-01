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الأربعاء، 01-02-2023 02:02 م

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا بعد جهد استخباري وعملياتي على مدى أيّام من الإيقاع بشبكة جرمية للاتجار وترويج المخدرات في العاصمة عمان .اضافة اعلان



وفي التفاصيل، فإنّ فريقاً تحقيقياً من الإدارة قام على مدى أيّام بجهود استخبارية لمتابعة معلومات عن شبكة جرمية للاتجار وترويج المخدرات في العاصمة ، إذ تمكن الفريق من تحديد هويات المروجين وأماكن نشاطاتهم وتخزين المخدرات .


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بعد اكتمال جمع المعلومات كافة، وتحديد موقع الأشخاص الذين كانوا يتجهزون لبيع كمية كبيرة من المخدرات جرت مداهمتهم وأُلقي القبض على ثلاثة منهم بعد أنْ حاول أحدهم إطلاق النار باتجاه الفريق الأمني إلا أنّه جرى ضبطه والسيطرة عليه وضبط بحوزتهم 21 كف حشيش و 5 آلاف حبة مخدرة .


وتابع الناطق الإعلامي انه وبعد انتهاء عمليات القبض جرى التوجه لمكان تخزين ما تبقى من مخدرات ، و بتفتيشه عُثر على 47 كف حشيش و 8 آلاف حبة مخدرة فيما جرى كذلك التعميم على شخص آخر تورط في القضية .

 




 

 


 

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