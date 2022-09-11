الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : إصابة أطباء وممرضين اثر اعتداء على كادر مستشفى في اربد

القبض على قاتل سيدة خمسينيّة في لواء الرمثا

المفتش العام للقوات المسلحة يتابع مجريات تمرين درب الأمان 2

السيرة الذاتية لمدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة

انطلاق التمرين الوطني الشامل درب الأمان 2

الازرق: خدمة الترخيص المتنقل بحديقة البلدية غدا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل عدداً من الوفود

مبادرة تطوعية بالطفيلة تحت شعار العلم نور

جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

الأحد، 11-09-2022 11:27 م

القبض على قاتل سيدة خمسينيّة في لواء الرمثا

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد مساء اليوم بلاغ لمديرية شرطة لواء الرمثا بوجود جثة لسيدة داخل منزلها، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف على الجثة تبين وجود شبهة جنائية في مقتلها وتعرضها للطعن عدة طعنات .

وأكّد الناطق الاعلامي أن فريق تحقيق باشر على الفور التحقيق في الحادثة وتمكن خلال ساعات معدودة من خلال جمع المعلومات من حصر الاشتباه بأحد الاشخاص والذي كان يعمل معها وبالتحقيق معه اعترف بقتلها قبل أيام بقصد السرقة وستتم إحالته إلى القضاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

الامن العام : إصابة أطباء وممرضين اثر اعتداء على كادر مستشفى في اربد

1

المفتش العام للقوات المسلحة يتابع مجريات تمرين درب الأمان 2

0dab120d-b1c7-423c-9a20-003f5dcaefad

السيرة الذاتية لمدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة

1662921239738

انطلاق التمرين الوطني الشامل درب الأمان 2

main_image631e22345117e

الازرق: خدمة الترخيص المتنقل بحديقة البلدية غدا

w

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل عدداً من الوفود

أخبار متعلقة
8202222102847887135066

السير: ضبط مركبات تضع لوحات ارقام مزورة

الأمن العام

الأمن يكشف سبب حادثة الرصيفة التي أودت بحياة 5 أطفال

اسعاف خاص

وفاة خمس اطفال حرقاً في الرصيفة

الأمن العام

القبض على شخص خطف طفلة بعمان

8202210191438438105908

تحديد هوية شخص قام بخطف طفلة في عمان

main_image60d459f684dac

الحواتمة يوعز بتكريم 22 نزيلا داخل مراكز الإصلاح اجتازوا امتحان التوجيهي