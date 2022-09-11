القبض على قاتل سيدة خمسينيّة في لواء الرمثا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد مساء اليوم بلاغ لمديرية شرطة لواء الرمثا بوجود جثة لسيدة داخل منزلها، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف على الجثة تبين وجود شبهة جنائية في مقتلها وتعرضها للطعن عدة طعنات .



وأكّد الناطق الاعلامي أن فريق تحقيق باشر على الفور التحقيق في الحادثة وتمكن خلال ساعات معدودة من خلال جمع المعلومات من حصر الاشتباه بأحد الاشخاص والذي كان يعمل معها وبالتحقيق معه اعترف بقتلها قبل أيام بقصد السرقة وستتم إحالته إلى القضاء.

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