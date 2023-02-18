القبض على قاتل شخص في معان



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد بتغيب احد الاشخاص عن منزله في محافظة معان وتم تشكيل فريق تحقيق للبحث عن الشخص.



وأكّد الناطق الاعلامي أنّ فريق التحقيق من خلال ما قام به من متابعة وجمع للمعلومات بات لديه مؤشرات عن وجود شبهة جنائية باختفائه إثر خلاف مع أحد الاشخاص،إذ أُلقي القبض على المشتبه به وضبط السلاح بدلالته.



وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باصطحاب الضحية لمكان خالٍ من السكان واطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما وبدلالته تم العثور على الجثة، وستتم احالة القضية للقضاء.

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