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الأربعاء، 16-12-2020 01:23 م

القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحطيب الجائر في إربد - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت امس للادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بقيام مجموعة من الاشخاص بالتحطيب الجائر والتعدي وتقطيع الاشجار الحرجية في احدى المناطق في محافظة اربد .

واضاف الناطق الاعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، انه على الفور تم التحرك للمكان وبالبحث والتحري ضُبط اربعة اشخاص بحوزتهم ثلاث مركبات محملة جميعها بالاحطاب وقُدرت كمية الاحطاب ب 2600 كغم، وجرى القاء القبض عليهم جميعاً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم،

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وأهاب الناطق الاعلامي بالأخوة المواطنين بضرورة مساندة الجهود التي تقوم بها الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في المحافظة على الثروة الحرجية وعدم التردد بالاتصال المباشر بالرقم الموحد لمديرية الأمن العام (911) للابلاغ عن أي انتهاكات تتعرض لها هذه الثروة الوطنية وستتعامل المديرية مع كافة الاتصالات بجدية وسرية مطلقة.





 




 

 


 

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