الثلاثاء 27-09-2022
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القبول الموحد : اقل معدل قبل في تخصص الطب 94.95% ومعدل 96.45% لطب الأسنان

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الثلاثاء، 27-09-2022 09:07 م

القبول الموحد : اقل معدل قبل في تخصص الطب 94.95% ومعدل 96.45% لطب الأسنان

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الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي، مدير وحدة القبول الموحد، مهند الخطيب، إن اقل معدل قبل في تخصص الطب لهذا العام 94.95 في جامعة مؤتة.

وأضاف الخطيب، عبر قناة المملكة، أن اقل معدل قبل في تخصص الطب لهذا العام في الجامعة الأردنية 98.25 والعلوم والتكنولوجيا 96.45 والهاشمية 96.55 بالمئة واليرموك 95.55 والبلقاء التطبيقية 94.95%.

وعن معدلات قبول طب الاسنان، قال إن اقل معدل قبل في تخصص الطب لهذا العام في جامعة العلوم والتكنولوجيا 96.45 والأردنية 97.15%.

وعن الطلبة المعيدين، أوضح الخطيب أن اقل معدل قبل في تخصص الطب لهذا العام للطلبة المعيدين في جامعة مؤتة 98 بالمئة، وجامعة البلقاء 98 بالمئة والأردنية 98.75 %، طب الأسنان في الأردنية 98.35 بالمئة.

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