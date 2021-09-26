القضاء يبطل بيع بناية بـ 1.85 مليون دينار في عمان

الوكيل الاخباري- قررت محكمة بداية حقوق عمان إبطال عقود بيع بناية بأم اذينه قيمتها مليون و850 ألف دينار، بعد قيام أشخاص بالاحتيال على مستثمر عربي، وحبس المتهمين بجرم الاحتيال.

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