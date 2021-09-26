القضاء يبطل بيع بناية بـ 1.85 مليون دينار في عمان

الوكيل الاخباري- قررت محكمة بداية حقوق عمان إبطال عقود بيع بناية بأم اذينه قيمتها مليون و850 ألف دينار، بعد قيام أشخاص بالاحتيال على مستثمر عربي، وحبس المتهمين بجرم الاحتيال.
واستندت المحكمة في حكمها على قرار لمحكمة جزاء عمّان ادانت فيه المتهمين بجرم الاحتيال وقضت بحبسهم لمدة عام. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
واعتبرت أن جميع الوكالات التي حصل عليها المتهمون بالاحتيال باطلة الى جانب بطلان كافة الاجراءات والمعاملات اللاحقة بها لأن ما بني على باطل فهو باطل.
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