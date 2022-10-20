القطارنة: الحكومة تسعى لتطوير واقع بيئة الاستثمار

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، خلال مشاركته في الندوة الاستثمارية التي عقدتها السفارة الكورية بالمملكة، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، إن الحكومة الأردنية، وبتوجيهات ملكية سامية، تسعى إلى تطوير وتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة تنافسيتها لتكون بيئة جاذبة لجميع المستثمرين وفي العديد من القطاعات الاستثمارية.



وقدم القطارنة عرضاً شاملاً يتعلق بأهم ميزات قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والذي جاء ليحاكي أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة، بالإضافة إلى عرض عن أهم الفرص الاستثمارية التنافسية التي تتميز بها كل محافظات المملكة والتي تقع ضمن اهتمام رجال الأعمال من كوريا الجنوبية.

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