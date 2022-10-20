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الخميس، 20-10-2022 11:08 ص

وزارة الاستثمار: الأردن يمتلك إمكانيات كبيرة للشركات العالمية

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، إن الأردن يمتلك إمكانيات كبيرة للشركات العالمية، انطلاقاً من رسالته بالانفتاح الدائم أمام الاستثمار.

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وأضاف القطارنة خلال افتتاحه فعاليات، اليوم الثاني من "إكسبو الشركات الناشئة" في الأردن؛ إن الإصلاحات التي أُدخلت على اقتصاد المملكة وبيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الريادة وتكنولوجيا المعلومات، لعبت دوراً رئيسياً في وضع الأردن ضمن العشرة الأوائل في العالم في تنفيذ تدابير تحسين مناخ الأعمال وفقًا للبنك الدولي.


وأكد أن تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة يتماشى مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2030 إذ ستلعب الشركات الناشئة دورا مهما في التطور كمركز تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأشار إلى أن الأردن نجح في بناء قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال استقطابه الشركات متعددة الجنسيات على مدار العقدين الماضيين ومنها عمالقة التكنولوجيا مثل "ميكروسوفت، إكسبيديا، وإتش بي، سيسكو وأوراكل"، بالإضافة إلى وجود صناديق الاستثمار والمستثمرين، والحاضنات والمسرعات، التي تشكل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوفرة للمستثمرين.


وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجع الوحيد للمستثمر وتمكينها من تطوير البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع فضلى الممارسات العالمية.


وبدأت فعاليات معرض الشركات الناشئة الأردنية بنسخته الأولى، يوم أمس الأربعاء بحضور عدد من الشخصيات ورجال الأعمال وكبار المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب.


ويجمع المعرض الذي تنظمه شركة "ذا فيوتشر ايفنت" العالمية، الشركات الناشئة والأكثر ابتكارا لربطها مع شركات استثمارية رائدة في المنطقة مع المستثمرين، والمسرعات، والحاضنات وشركات التكنولوجيا، حيث يجمع المعرض أكثر من 100 شركة رائدة من الأردن لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة التي تقدمها الشركات الناشئة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.


ويركز المعرض، الذي يستمر يومين على 4 مجالات رئيسية هي تطوير الأعمال والأداء وتكنولوجيا البيانات والمعلومات والعلامات التجارية والتمويل.

 




 

 


 

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