مدير الأمن العام يفتتح مبنى أكاديمية القيادة

الوكيل الإخباري - افتتح مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، مبنى أكاديمية القيادة في أكاديمية الشرطة الملكية، بحضور السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند.

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وأكد اللواء المعايطة أهمية تعزيز البنى والمرافق التدريبية القادرة على توفير بيئة مناسبة لنقل العلوم والمعارف وإكساب المهارات الأمنية والشرطية، لافتاً إلى أن أكاديمية القيادة تمثل صرحاً تدريبياً واعداً يضاف لصروح الأمن العام العريقة، ويشتمل على الوسائل والأنظمة والإمكانيات التي تجعل منه معهداً ريادياً متميزاً على المستوى الإقليمي والدولي.



وأشار مدير الأمن العام إلى أن افتتاح مبنى الأكاديمية، يأتي في إطار عملية التحديث والتطوير التي تنتهجها مديرية الأمن العام، في مختلف تشكيلاتها ووحداتها، وبما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بكفاءة العمل الأمني، والنهوض بمستوى خدماته المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً كبيراً في بناء القدرات البشرية لضمان الحرفية والاختصاص في تنفيذ المهام والواجبات، وفق خطط واستراتيجيات تتضمن خططاً تدريبية تحاكي الاحتياجات والتخصصات.