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الأحد، 19-11-2023 09:46 م

حوارية حول الحياة الحزبية في جامعة آل البيت

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الوكيل الإخباري - نظمت جامعة آل البيت اليوم الأحد، ندوة حوارية حول "الحياة الحزبية ودور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية في تحديث المنظومة السياسية".

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وقال رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامه نصير إننا اليوم أمام مسؤولية وطنية نتحملها جميعاً كمؤسسات أكاديمية ومجتمع مدني وإعلام وحكومة، فالعمل الحزبي لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح واجباً وطنياً يحتم علينا كجامعات لصناعة مشاريع نخب سياسية مستقبلية وفتح المجال أمام الشباب وتوعيتهم بأهمية الأحزاب لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية نستمدها من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني.


بدوره قال وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً كبيرًا بشباب وشابات الوطن لإيمانه بقدرتهما على إحداث التغيير الإيجابي من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات لافتا ان هنالك قراراً سياسيًا واضحاً بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينكم في المجتمع في كل المجالات ليصبحوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.


من جانبه، أكد العين طلال الماضي أن الشباب هم عماد العمل الحزبي في الأردن لاسيما و أن الأردنيين عرفوا بمواقفهم منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى اليوم، مشيراً الى المصداقية السياسية التي يتحلى بها الأردن قيادةً وشعباً والذين لم يكونوا يوماً إلا في خندق العروبة ومشروع الثورة العربية الكبرى ودفاعه عن مبادئها.


وبين عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف الشبيل، أن جامعة آل البيت تعمل على تعزيز المساحات المتاحة للشباب للنقاش والحوار والتدريب وتنظيم المبادرات المتعلقة بالسياسة والقضايا الوطنية، داعياً الطلبة إلى تعزيز ثقافتهم الوطنية بالمشاركة السياسية والنهوض بدورهم التوعوي والتثقيفي لتعزيز الثقافة الديمقراطية والسياسية والحوار المسؤول وقبول الرأي والرأي الآخر.


من جهته بين رئيس بلدية جرش السابق، الدكتور علي قوقزة أن المشاركة السياسية للشباب لن تكون مجرد شعار، إنما تطبيق واضح للتشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي لافتا إلى أن التحديث الشامل في مختلف المسارات هو مشروع وطني وأن الأردن عنوانه شباب الوطن وشاباتهِ، بطموحهم الذي لا حدود له.

 




 

 


 

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