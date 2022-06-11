القطاع المنزلي استهلك قرابة نصف الكهرباء المُولدة في المملكة خلال 2021

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت بيانات رسمية صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية، أنه بلغت كمية الطاقة الكهربائية التي تم استخدمها العام الماضي لتشغيل القطاع المنزلي، والصناعي، والتجاري، وعمليات ضخ المياه، وانارة الشوارع ( 19.306.00) جيجا واط.وأوضحت الأرقام الخاصة باستخدام الطاقة الكهربائية حسب القطاعات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن القطاع المنزلي تصدّر القطاعات في معدل استهلاك الكهرباء المُستجرة من الشبكة، بنسبة وصلت إلى 48% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، وهو ما يقارب نصف الكمية .وبينت الأرقام أنه بلغت كمية الكهرباء التي استخدمت للقطاع المنزلي العام الماضي ( 9.269.0) جيجا واط.وجاء في الترتيب الثاني القطاع الصناعي ، الذي استهلك من الطاقة الكهربائية ما نسبته 21% وبكمية بلغت ( 4.049.0) جيجا واط، تلاه القطاع التجاري بنسبة 14.7% وبكمية بلغت ( 2.831.0) جيجا واط.وأشارت الأرقام إلى أن الطاقة التي تم استهلاكها على عمليات ضخ المياه في المحافظات (2.767.0) جيجا واط، و بنسبة 14.3% من اجمالي الطاقة المُولدة، فيما بلغت كمية الكهرباء التي استخدمت على انارة الشوارع ( 390) جيجا واط، وبنسبة 2.0%.