القطاع المنزلي استهلك قرابة نصف الكهرباء المُولدة في المملكة خلال 2021

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -
كشفت بيانات رسمية صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية، أنه بلغت كمية الطاقة الكهربائية التي تم استخدمها العام الماضي لتشغيل القطاع المنزلي، والصناعي، والتجاري، وعمليات ضخ المياه، وانارة الشوارع ( 19.306.00) جيجا واط. اضافة اعلان
وأوضحت الأرقام الخاصة باستخدام الطاقة الكهربائية حسب القطاعات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن القطاع المنزلي تصدّر القطاعات في معدل استهلاك الكهرباء المُستجرة من الشبكة، بنسبة وصلت إلى 48% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، وهو ما يقارب نصف الكمية .
وبينت الأرقام أنه بلغت كمية الكهرباء التي استخدمت للقطاع المنزلي العام الماضي ( 9.269.0) جيجا واط.
وجاء في الترتيب الثاني القطاع الصناعي ، الذي استهلك من الطاقة الكهربائية ما نسبته 21% وبكمية بلغت ( 4.049.0) جيجا واط، تلاه القطاع التجاري بنسبة 14.7% وبكمية بلغت ( 2.831.0) جيجا واط.
وأشارت الأرقام إلى أن الطاقة التي تم استهلاكها على عمليات ضخ المياه في المحافظات (2.767.0) جيجا واط، و بنسبة 14.3% من اجمالي الطاقة المُولدة، فيما بلغت كمية الكهرباء التي استخدمت على انارة الشوارع ( 390) جيجا واط، وبنسبة 2.0%.