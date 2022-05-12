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الخميس، 12-05-2022 02:38 م

الطاقة: استبدال فواتير الكهرباء لمن لم يسجل على المنصة ويقل الاستهلاك عن 600 كيلوواط

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الوكيل الإخباري – كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن اي مواطن لم يُسجل على منصة دعم الكهرباء حتى الأن وصدرت فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله على التعرفة الغير مدعومة، بامكانه مراجعة شركة الكهرباء المستفيد منها واستبدالها بفاتورة جديدة مدعومة بعد التسجيل على المنصة.  

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واضاف الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الفئة المستفيدة من هذا القرار هي الفئة التي يقل استهلاكها الشهري عن 600 كيلو واط. 


وبيّن أن على المواطن المستفيد بهذه الحالة الذهاب لأي فرع من أفرع شركات التوزيع والتسجيل على المنصة ليتم الغاء الفاتورة الاولى واصدار واحدة جديدة مدعومة .

 

وأكد على أنه سيبدأ توزيع الفواتير الكهربائية بالتعرفة الجديدة اعتباراً من السبت المقبل.

 

وشدد  الخرابسشة على أن 90% من العدادات المسجلة للتعرفة الكهربائية المدعومة وتمت قراءتها مؤخرا لن ترتفع قيمها.

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