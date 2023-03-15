الأربعاء 15-03-2023
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مستجدات تأجيل أقساط القروض في الاردن
المتصرف الدكتور إسلام القرامسة في ذمة الله
المذيعة الامريكية اوبرا تزور البترا
وزارة الصناعة : نراقب الأسعار في الأسواق وتوفر المنتجات
أخبار الشركات
أخبار الشركات
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تفوز بالمركز الأول مسابقة أمن المعلومات الوطنية “JUST-CTF-V4”
كابيتال بنك يطلق خدمة"سلفة وراتب" لموظفي الشركات بالتعاون مع شركة ريالايز
محمد جوريشي طالب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على المركز الثاني في مسابقة أفضل فيديو في احتفالات "قناديل المحبة..الأسبوع الهاشمي للولاء والوفاء"
مجموعة المطار الدولي تحتفل بمرور عشرة أعوام على افتتاح مبنى المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي
كورونا
كورونا
السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر