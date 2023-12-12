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الثلاثاء، 12-12-2023 05:50 م

القوات المسلحة تشارك في تشييع جثمان الشهيد الوكيل أول النعيمي -صور

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الوكيل الاخباري - شيّعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي، بعد الصلاة عليه في مسجد صدام حسين بمنطقة الحصن في محافظة إربد، والذي استشهد فجر اليوم إثر اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين في المنطقة العسكرية الشرقية.

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وجرى للشهيد مراسم عسكرية، نُقل خلالها إلى مثواه الأخير محمولاً على أكتاف رفاق السلاح ومكللاً بالعلم الأردني، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية.


وشارك في تشييع جثمان الشهيد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين وجمع غفير من المواطنين.


ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.





 




 

 


 

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