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القوات المسلحة تكرم ذوي شهداء معركة الكرامة

الثلاثاء، 21-03-2023 08:07 م

القوات المسلحة تكرم ذوي شهداء معركة الكرامة

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الوكيل الاخباري - احتفلت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الثلاثاء، في صرح الشهيد عمّان بتكريم ذوي شهداء معركة الكرامة الخالدة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير.

وقال العميد الركن السواعير: "إن تكريم ذوي الشهداء يحظى برعاية ملكية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو تكريم متجذر ومتواصل على الدوام، نابع من اهتمام ملكي دؤوب لذوي الشهداء الذين رفعوا اسم الوطن شامخاً ورايته خفاقة فوق القمم، ويشرفنا باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن نحظى بفرصة لقاء وتكريم ذوي شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الغالية وقدموا أنفسهم رخيصة حتى تصان كرامة الوطن الخالدة".

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