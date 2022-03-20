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الأحد، 20-03-2022 05:19 م

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

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الوكيل الاخباري - ودّع المساعد للإدارة والقوى البشرية، العميد الركن حسان عناب، اليوم الأحد، بعثة العمرة العسكرية رقم 17 المتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا العام من العاملين والمتقاعدين.

ونقل المساعد للإدارة والقوى البشرية تحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة للمشاركين في البعثة.

وقال "إن هذه البعثات مكارم هاشمية للجيش العربي المصطفوي، موجهاً رسالة شكر لجلالة القائد الأعلى على هذه اللفتات الهاشمية الكريمة".

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