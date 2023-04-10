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الإثنين، 10-04-2023 11:40 م

الكرك: إطلاق مبادرة لتوزيع الماء والتمور على الصائمين في الطرقات

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الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية سيدات مدين، اليوم الاثنين، مبادرة تطوعية جديدة ضمن برامجها، تتضمن توزيع الماء والتمور على المارة بالقرب من دوار الشهيد معاذ الكساسبة بالقرب من جامعة مؤتة.

وقالت رئيسة الجمعية، هنية البيايضة، إن المبادرة التطوعية تنفذها الجمعية خلال الشهر الفضيل لكسب الأجر والثواب، لافتة إلى أن المبادرة تشمل توزيع الماء والتمر على المارة وسائقي السيارات، الذين لم يسعفهم الوقت في الوصول إلى بيوتهم قبل وقت الإفطار.

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