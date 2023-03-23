الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

وفاة وإصابات بحادث تصادم في مادبا

الداخلية : أتمتة 51 خدمة إلكترونيا

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي آل قاسم

تواصل الجهود الرقابية على الأسواق مع بدء شهر رمضان

الحكومة: مشروع جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص

محاضرة توعوية في الجامعة الهاشمية حول مخاطر المخدرات والإدمان

محاضرة توعوية حول فلسفة الصوم كعبادة بالكرك

حماية المستهلك تدعو إلى زيادة الرقابة على محال بيع الدجاج

أسباب النعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان

اطلاق مدفع رمضان في ساحة النخيل - صور

الخميس، 23-03-2023 09:15 م

حماية المستهلك تدعو إلى زيادة الرقابة على محال بيع الدجاج

320232311368138541548


الوكيل الاخباري - طالب المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك حسين العموش وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، بزيادة الرقابة على محال بيع الدجاج.

وقال العموش إن هناك عشرات الشكاوى وصلت إلى الجمعية بشأن أسعار بيع الدجاج خصوصا الدجاج الحي للنتافات.
 
وطالب العموش، الوزارة بتحديد سقوف سعرية على مواد أخرى نظرا لارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن أسعار غالبية السلع التموينية الأساسية ارتفعت قبل نحو 30 يوما من شهر رمضان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202321143237171855934

الداخلية : أتمتة 51 خدمة إلكترونيا

eee

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي آل قاسم

wwwwwww

تواصل الجهود الرقابية على الأسواق مع بدء شهر رمضان

الخصاونة

الحكومة: مشروع جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص

3202315115020675962054

محاضرة توعوية في الجامعة الهاشمية حول مخاطر المخدرات والإدمان

320236182957107792053

محاضرة توعوية حول فلسفة الصوم كعبادة بالكرك

أخبار متعلقة
w

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

1202323164037636052664

توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة

w

"رجال الأعمال" تنظم مؤتمرا لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية أيار المقبل

w

وزارة الصناعة : نراقب الأسعار في الأسواق وتوفر المنتجات

22023289442970991069

حقيقة رفع أسعار كافة أنواع الدخان في الأردن

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : سنزرع القمح في الجزائر