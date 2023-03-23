حماية المستهلك تدعو إلى زيادة الرقابة على محال بيع الدجاج

الوكيل الاخباري - طالب المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك حسين العموش وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، بزيادة الرقابة على محال بيع الدجاج.



وقال العموش إن هناك عشرات الشكاوى وصلت إلى الجمعية بشأن أسعار بيع الدجاج خصوصا الدجاج الحي للنتافات.



وطالب العموش، الوزارة بتحديد سقوف سعرية على مواد أخرى نظرا لارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن أسعار غالبية السلع التموينية الأساسية ارتفعت قبل نحو 30 يوما من شهر رمضان.

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