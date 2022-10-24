الكرك: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينظم لقاء حواريا حول تحديث القطاع العام

الوكيل الاخباري - نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين لقاء حواريا في عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة حول خارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات العشر المقبلة، بحضور محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز وفاعليات رسمية وشعبية.



وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان إن هذه الجلسة تأتي تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الحوار الوطني الموسع لمناقشة خطة تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن الخطة تركز بشكل أساسي على تجويد القطاع العام وصولا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية وإدارة التغيير وتعزيز الثقافة المؤسسية والذي يشمل جميع مكونات الإدارة في جميع جوانبها.

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