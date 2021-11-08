الكرك: بدء موسم بيع البذار للمزارعين

الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية زراعة الكرك، اليوم الاثنين، عن البدء ببيع بذار القمح والشعير للمزارعين في محطة بيع البذار بمنطقة المشيرفة، بأسعار تشجيعية.

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وقال مدير مديرية الزراعة المهندس مصباح الطراونة، انه سيتم بيع جميع اصناف البذار من القمح بسعر 450 دينارا للطن، والشعير بسعر 370 دينارا، لتشجيع المزارعين على حراثة وزراعة اراضيهم.



وأشار الى ان مديريات الزراعة ومكاتب الارشاد الزراعي حريصة على تقديم جميع اشكال الدعم والارشاد من خلال الكوادر الهندسية والارشادية لتمكين المزارعين وتوعيتهم بطرق الزراعة ومواعيدها المناسبة وطرق الحراثة الصحيحة. ودعا الطراونة المزارعين للاتصال على الرقم 0798158665 في حال وجود استفسارات لديهم.