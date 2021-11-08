الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

الداخلية : إبعاد وضمان مغادرة 8785 عاملاً وافداً مخالفاً

الكرك: بدء موسم بيع البذار للمزارعين

طرح عطاءات تنفيذ وإشراف في العقبة وسحاب

صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر تشرين الأول الإثنين

السير : وفاتان بحادثي دهس في عمّان

أعمال إنشائية على الطريق الصحراوي

50% نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في الأردن

90% من المتسولين المضبوطين في شهر تشرين الأول يمتلكون سيارات

تشكيل لجنة للبحث بجدار آيل للسقوط في نزول صافوط - صور

دعوة من بلدية الزرقاء للمواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء

الإثنين، 08-11-2021 11:23 ص

الكرك: بدء موسم بيع البذار للمزارعين

GAP-fromseeding


الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية زراعة الكرك، اليوم الاثنين، عن البدء ببيع بذار القمح والشعير للمزارعين في محطة بيع البذار بمنطقة المشيرفة، بأسعار تشجيعية.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية الزراعة المهندس مصباح الطراونة، انه سيتم بيع جميع اصناف البذار من القمح بسعر 450 دينارا للطن، والشعير بسعر 370 دينارا، لتشجيع المزارعين على حراثة وزراعة اراضيهم.


وأشار الى ان مديريات الزراعة ومكاتب الارشاد الزراعي حريصة على تقديم جميع اشكال الدعم والارشاد من خلال الكوادر الهندسية والارشادية لتمكين المزارعين وتوعيتهم بطرق الزراعة ومواعيدها المناسبة وطرق الحراثة الصحيحة. ودعا الطراونة المزارعين للاتصال على الرقم 0798158665 في حال وجود استفسارات لديهم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الداخلية

الداخلية : إبعاد وضمان مغادرة 8785 عاملاً وافداً مخالفاً

1120217105659709758868

طرح عطاءات تنفيذ وإشراف في العقبة وسحاب

فلوس 2

صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر تشرين الأول الإثنين

الدوريات الخارجية 2

أعمال إنشائية على الطريق الصحراوي

Ajloun-Jordan

الصحة تعلن رغبتها بشراء قطعة أرض لبناء مركز صحي في عجلون

6188d88b9200f

50% نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في الأردن