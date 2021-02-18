الكرك تكتسي بالثلوج

الوكيل الإخباري - غطت الثلوج ومنذ ساعات فجر اليوم الخميس معظم مناطق محافظة الكرك وبكثافات متفاوتة.

وسجلت المزار الجنوبي أعلى كمية كونها الأكثر ارتفاعًا عن سطح البحر في المحافظة.

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واكدت غرفة عمليات المحافظة المركزية، ان جميع الطرق بالمحافظة سالكة وبحذر شديد، لافتة الى ان جميع آليات الأشغال العامة والبلديات والخدمات المشتركة تعمل ومنذ ساعات الصباح على فتح جميع الطرق ودعت المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى واخذ الحيطة والحذر.

وأضافت، انه تم تجهيز بيوت إيواء في بيوت الشباب والمدارس والجمعيات لمن تقطعت بهم السبل، وناشدت قاطني بيوت الشعر الإبتعاد عن الأودية ومجاري السيول والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بمناطقهم حفاظا على سلامتهم.

المصدر : بترا

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