محافظ الكرك يوجه برفع حالة الطوارئ

الوكيل الاخباري -

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وجه محافظ الكرك الدكتور بلال النسور اليوم الثلاثاء الى الحكام الإداريين والدوائر المعنية برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة الملاحظات الواردة لغرف العمليات على مدار 24 ساعة نظرا للظروف الجوية السائدة والمنخفض القطبي المتوقع.وأكد النسور ضرورة تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن هطول الأمطار والثلوج، مناشدا المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة وأماكن تشكل السيول والأودية وتجمع المياه، ومتابعة النشرة الجوية وتحديثاتها باستمرار لتفادي خطر العواصف الرعدية والصواعق، خاصة في المناطق المفتوحة والسهول وتراكم الثلوج على المرتفعات.وأوعز النسور بفتح غرف عمليات في جميع الوحدات الرئيسة بمشاركة الدوائر الخدماتية في المحافظة داعيا المواطنين إلى الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على الرقم (2341001) أو بمركز خدمة الطوارئ (911) للاستفسار عن الحالة الجوية أو عن حالة الطرق أو الاتصال على أرقام هواتف غرف العمليات في كافة أنحاء المحافظة لطلب أي مساعدة وهي: غرفة عمليات متصرفية لواء المزار الجنوبي (032371359 ) غرفة عمليات متصرفية لواء عي (032365515) غرفة عمليات متصرفية لواء الأغوار الجنوبية (032302466) غرفة عمليات متصرفية لواء القصر (032315132) غرفة عمليات متصرفية لواء فقوع (032312847) غرفة عمليات متصرفية لواء القطرانه (032394113).