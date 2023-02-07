الكرك: رياح شديدة وتحذيرات من الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- شهد معظم مناطق محافظة الكرك منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء رياحا شديدة مع تساقط خفيف للامطار بالمناطق الشمالية للمحافظة وسط تحذيرات من الجهات المعنية بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية والسيول.

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وكان محافظ الكرك محمد الفايز، اكد في تصريح سابق لوكالة الانباء الاردنية (بترا) جاهزية مختلف الدوائر الرسمية والجهات المعنية في المحافظة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة وفقاً لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية.



وأوضح الفايز أنه تم تنظيم خطة طوارئ متكاملة تعتمد على التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة الطرق الرئيسية والفرعية التي قد تشهد تساقطا للثلوج.



ودعا المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة الى الابتعاد عن مجاري السيول وحواف الأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في مركز المحافظة أو غرف العمليات التي جرى فتحها في مختلف الدوائر الحكومية المعنية وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.



من جانبه اكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ديمومة عمل كوادر البلدية ضمن المناطق التابعة لها خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة وعلى فترتين و تفقد عبارات تصريف مياه الامطار.