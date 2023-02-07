الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

السماح للمزارعين بادخال مطعوم الحمى القلاعية للأردن دون رسوم جمركية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

الأرصاد: ثلوج على مرتفعات 800 متر اليوم وغدًا

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

الثلاثاء، 07-02-2023 12:13 م

الكرك: رياح شديدة وتحذيرات من الظروف الجوية

OIP


الوكيل الإخباري- شهد معظم مناطق محافظة الكرك منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء رياحا شديدة مع تساقط خفيف للامطار بالمناطق الشمالية للمحافظة وسط تحذيرات من الجهات المعنية بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الاودية والسيول.

اضافة اعلان


وكان محافظ الكرك محمد الفايز، اكد في تصريح سابق لوكالة الانباء الاردنية (بترا) جاهزية مختلف الدوائر الرسمية والجهات المعنية في المحافظة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة وفقاً لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية.


وأوضح الفايز أنه تم تنظيم خطة طوارئ متكاملة تعتمد على التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة الطرق الرئيسية والفرعية التي قد تشهد تساقطا للثلوج.


ودعا المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة الى الابتعاد عن مجاري السيول وحواف الأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في مركز المحافظة أو غرف العمليات التي جرى فتحها في مختلف الدوائر الحكومية المعنية وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.


من جانبه اكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ديمومة عمل كوادر البلدية ضمن المناطق التابعة لها خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة وعلى فترتين و تفقد عبارات تصريف مياه الامطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
18

الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

file

محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

Aftovaxpur

السماح للمزارعين بادخال مطعوم الحمى القلاعية للأردن دون رسوم جمركية

بلدية الرمثا.-(أرشيفية)

بلدية الرمثا تتعامل مع تشقق في شارع رئيس

main_image5dcfc7c3aaaba

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

rosGkfKam1HZ6IIVLCFELEFru3HSmVwAyVyyNYtx

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

أخبار متعلقة
ج

أمطار خمسينية الشتاء تنعش آمال المزارعين في الكرك

120232718931664550977

عجلون : بلدية الشفا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

r

محافظ الكرك يرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

11202226114920463094224

فصل التيار الكهربائي عن مناطق الكرك غداً الاحد - أسماء

120232522459426223841

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

1202317235617956724904

الكرك : ممثلو مؤسسات مجتمع المدني يدعون إلى التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة