جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة رواد التحديث للتنمية والتدريب بالتعاون مع مديرية شباب الكرك جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.



وتضمنت الجلسة التعريفية رؤية الجائزة ورسالتها المتمثلة في التميز بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافته، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية وتحفيز وتقدير جهود المتطوعين والمؤسسات في العمل الجماعي.

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