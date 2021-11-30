الكسبي يستعرض مشاريع حكومية أمام وزيرة الأشغال التونسية

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، سارة الزعفراني الزنزري سبل تعزيز افاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الإسكان والانشاء والمقاولات.وأكد الكسبي خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عمق ومتانة العلاقات القوية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع الإسكان والانشاء والمقاولات، متطلعا إلى تعزيزها وخصوصا في مجال تبادل الخبرات، بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.واستعرض عددا من المشاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها وأخرى قيد التنفيذ، مؤكدا أن المشاريع كافة التي أشرفت وقامت الوزارة بتنفيذها تمت وفق اعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة ويتم اجراء دراسات وجولات تفقدية تشمل اعمال صيانة دورية للحفاظ على ديمومتها.وأشار الكسبي إلى أن الحكومة الأردنية تولي الأهمية لدعم الاستثمار والمستثمرين، وقامت بإقرار إجراءات تشجيعية وتسهيله على المستثمرين بمختلف المجالات بما فيها مجال الإسكان والانشاء والمقاولات.واتفق الوزيران على توقيع مذكرة تفاهم وتفعيلها وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المذكرات والاتفاقيات بين البلدين، للمساهمة في تشجيع وتذليل العقبات امام الشركات للولوج إلى أسواق البلدين الشقيقين والأسواق المجاورة لكلا البلدين.بدورها أكدت وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني الزنزري، حرص بلادها على تعزيز افاق التعاون والتشارك في المجالات كافة.وقالت، إن العلاقات الأردنية التونسية قوية لحرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز اطر التعاون والتشارك بمختلف المجالات.وأشادت بالخبرات الأردنية في مجال الإسكان والانشاء والمقاولات، متطلعة إلى تعزيز التعاون والتشارك وتبادل الخبرات.ووجهت الوزيرة التونسية دعوة لوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي لزيارة تونس والاطلاع على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا والمشاريع التي تم الانتهاء منها.وحضر اللقاء السفير تونس في عمان خالد السهيلي، وعدد من المعنيين من الجانبين.