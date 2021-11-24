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الأربعاء، 24-11-2021 04:00 م

الكسبي ينعى وزير الأشغال الأسبق المهندس رائف نجم

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الوكيل الإخباري- نعى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، باسمه وبإسم العاملين في الوزارة، وفاة وزير الأشغال العامة الأسبق المهندس رائف نجم، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني 2021.

وتقدم الكسبي، من ذوي الفقيد بأحر مشاعر العزاء والمواساة بوفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

وأستذكر الكسبي، مناقب الفقيد والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن خلال توليه منصب وزير الاشغال العامة والإسكان بين عامي 1984 و1985.

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