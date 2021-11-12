الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 11:55 ص

الأوقاف: الحفاظ على الماء مسؤولية جماعية

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الوكيل الاخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة إن على الانسان عبادة الله تعالى، والعمل على اعمار الأرض بالخير والحكمة.اضافة اعلان


وأضاف في خطبة الجمعة، أن الله ذكر الماء في القرآن الكريم 63 مرة مما يدل على اهميتها في حياة الانسان، فأصل الحياة هو الماء.

وبين أن الماء نعمة يجب أن ندرك أهميتها، وعلينا ألا نسرف بها، فالاسلام أمرنا بالحفاظ على الماء.

وأشار إلى أن أهمية الأوقاف في تأمين مصادر المياه ضارباً أمثلة على ذلك من الهجرة النبوية الشريفة.

وأكد أن الحفاظ على الماء من الهدر والاسراف والضياع مسؤولية جماعية، وليست مسؤولية شخص أو جهة.

 




 

 


 

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