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السبت، 13-11-2021 01:58 م

وزير الأشغال يتابع من غرفة الطوارئ المركزية استعدادات الوزارة

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الوكيل الإخباري- تابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، صباح اليوم السبت، استعدادات الوزارة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.

ووجه الكسبي من غرفة الطوارئ المركزية كوادر الوزارة العاملين في الميدان لاجراء جولات ميدانية تفقدية للمناطق كافة وتفقد عبارات تصريف المياه وخصوصا المناطق الجنوبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة بما يضمن ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة للتنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ومديرية الامن العام، وإدارة الأرصاد الجوية، والبلديات وامانة عمان الكبرى ونقابة المقاولين.

كما أكد على ضرورة تفقد مجاري الاودية في الجنوب والتأكد من عدم وجود مواطنين او سياح بالقرب منها والتي من المحتمل بحسب التوقعات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية تشكل السيول فيها، وذلك بالتنسيق مع الشركاء بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين خلال الظروف الجوية المتوقعة.

وثمن الكسبي، جهود كوادر الوزارة العاملين في الميدان على مدار 24 ساعة وخصوصاً المناطق التي تشهد رياح شديدة.

يشار إلى أن وزارة الاشغال العامة والإسكان تعمل منذ صباح اليوم ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتستقبل الملاحظات والبلاغات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عمليتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات (واتس أب ) (0780377223)

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية(065850111)

غرفة عمليات مديرية أشغال الكرك(0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش(0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا (0780377366)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان(0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء(0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة(0780377160)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون(0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة(0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد(0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا(0780377388)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة(0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البترا(0780377154)

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