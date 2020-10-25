الكشف عن إجراءات دخول الأردنيين عبر الحدود

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، إنه كل من يدخل عبر الحدود البرية الـ 3 سيخضع لإجراء فحص كورونا .

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وأكد حجاوي في تصريح صحفي، أنه يجب على كل مسافر التسجيل على المنصة المخصصة لغايات استقبال الأردنيين، مبينا أن يجب إثبات الفحص السلبي لفيروس كورونا، وإعادته عند وصوله إلى المملكة.

وأضاف أن الإجراءات التي ستجري على المعابر هي نفسها التي تجري في المطار، مؤكدا أن أعداد الإصابات التي تسجل يوميا من الخارج تقدر بـ 5 حالات.

وكانت الحكومة قد قررت فتح 3 معابر حدودية أمام حركة المسافرين ابتداء من الخميس المقبل وفق بروتوكول محدد.



