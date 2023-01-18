الأربعاء 18-01-2023
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الأربعاء، 18-01-2023 08:58 ص

الكشف عن سبب حادث الزرقاء الذي نتج عنه وفاة الشابين بدران و الزيادة

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الوكيل الإخباري - قالت الإدارات المرورية، إن تجاوز السرعة المقررة أو الانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة يؤدي إلى ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، والذي تسبب يوم أمس الثلاثاء، بحادثين منفصلين الأول بالزرقاء وأدى إلى وفاتين، والثاني أدى إلى تدهور صهريج محروقات بالعاصمة عمان.

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وكان قد توفي مساء أمس الثلاثاء، الشابان "أحمد شريف أحمد بدران" و"محمد وليد خالد زيادة" إثر حادث تدهور مركبة على طريق المنطقة الحرة بالقرب من منطقة شويعر.

ونتج عن الحادث إصابة سائق المركبة والشخص الذي كان برفقته، وتم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وما لبثا وأن فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما.

 


 




 

 


 

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