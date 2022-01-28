الكهرباء الأردنية: إصلاح 1860 عطلا على شبكات الضغط المنخفض

الوكيل الإخباري - قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية، المهندس حسن عبدالله، اليوم الجمعة، إنه تم إصلاح الأعطال الكهربائية البالغ عددها 1860، فيما تبقى 41 موقعا قيد الإصلاح على شبكات الضغط المنخفض الفرعية.

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الأعطال يعود أغلبها لأعمدة كهربائية متضررة بشكل كبير بسبب الحالة الجوية، وأنه يجري العمل على تركيب أعمدة جديدة بدل الأعمدة التي تعرضت للسقوط و الاتلاف.



وأشار عبد الله الى أن كوادر الشركة استمرت في أداء أعمالها في الميدان و بالطاقة القصوى لديها من خلال كوادرها البالغ عددهم 2163 موظفا وعاملا موزعين على 37 غرفة عمليات . وقال إن الشركة تقدم اعتذارها وتقدر عاليا تفهم المشتركين للحالة الجوية الصعبة، وما خلفته من بعض الأعطال التي نتج عنها بعض الانقطاعات التي لا تزال قيد الإجراء، وأن كوادر الشركة تعمل على إعادتها في أسرع وقت.