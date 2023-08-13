الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية محمد المحارمة، إن الأحمال الكهربائية في المملكة، ارتفعت اليوم الأحد، بنسبة 25 بالمئة، مقارنة مع ما سجلته في العام الماضي بنفس الوقت.

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وأضاف أن الأحمال الكهربائية ارتفعت اليوم بنسبة 17 % مقارنة بما سجلته يوم أمس، وأن سبب هذه الزيادة هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتعرض المملكة لموجة الحر، موضحا أن الشبكة قادرة على استيعاب هذه الأحمال .



وأشار إلى أنه، لم يتم تسجيل أي حالة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع ومستمر في عمان، موضحا أن ما يرد لغرف الطوارئ حتى الآن هو انقطاعات فردية وضمن المعدل الطبيعي .



وبين أن هناك غرفة عمليات على مستوى الضغط المتوسط، وغرفة عمليات على مستوى الضغط المنخفض، وهناك حوالي 20 غرفة عمل فرعية تقوم بتغطية الأعطال في محافظات الوسط الأربع.