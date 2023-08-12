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السبت، 12-08-2023 09:51 ص

تعميم صادر عن محافظ العقبة بسبب موجة الحرّ

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الوكيل الاخباري - أصدر محافظ العقبة خالد الحجاج، تعميماً أكد فيه اتخاذ كافة الإجراءات من قبل المؤسسات في المحافظة، بخصوص ارتفاع درجات الحرارة المتوقع، التي تؤثر على الأردن اعتباراً من اليوم السبت.اضافة اعلان


وأكد محافظ العقبة أنه تم رفع الجاهزية لدى شركة المياه والكهرباء وباقي الأجهزة المعنية.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومديرية التربية والتعليم للمدارس، التي يوجد فيها تدريب مثل المدارس المهنية.

وعمم بانتهاء التدريب في تلك المدارس قبل الساعه 11 صباحا بدلا من الساعة الثانية من بعد الظهر، مؤكدا على التنسيق اولا بأول مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصا الجامعات.

 




 

 


 

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