الأحد 08-01-2023
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الأحد، 08-01-2023 11:40 ص

الكهرباء الأردنية: استبدال 17 ألف عامود كهرباء

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لشركة الكهرباء المهندس محمد المحارمة، أن الشركة قامت بتدعيم واستبدال 17 ألف عامود كهرباء خلال الأشهر الثمانية الماضية استعداداً لفصل الشتاء.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إنه ضمن استعدادات الشركة لفصل الشتاء الحالي، تم رفع قدرة وجاهزية مركز الاتصال الخاص بالشركة 3 أضعاف ما كان معمول به خلال الفترة السابقة.


وأضاف أنه تم بالتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات وأمانة عمان الكبرى، بتقليم 21 ألف شجرة وتوثيقها من خلال مسميات الشوارع والإحداثيات، كما تم أتمتة جزء كبير من شبكة الضغط المتوسطة لمعالجة الأعطال وتغذية المواطنين بمولدات بديلة وبشكل مؤتمت.


 




 

 


 

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