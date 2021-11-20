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السبت، 20-11-2021 04:50 م

الكيلاني أمينا عاما لحزب الحياة

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الوكيل الإخباري- فاز الدكتور عبدالفتاح الكيلاني بموقع الامين العام لحزب الحياة لدورة جديدة، والدكتور محمد ابو عريضة بموقع رئيس المجلس المركزي للحزب، في الانتخابات التي اجراها الحزب اليوم السبت، للدورة ما بين عام 2021 - 2025 .

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وعرض الكيلاني بعد صدور النتائج لأعمال الحزب ونشاطاته خلال الفترة الماضية، واللقاءات والتنسيق مع الأحزاب الاخرى، وخاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية على قانون الاحزاب.


وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي فوز جهاد انور ابو الرب بمركز نائب رئيس المجلس بالتزكية، كما فاز بموقع نائب الامين العام للحزب زكريا الفقيه وابراهيم بنات، وفاز بعضوية الامانة العامة للحزب بالتزكية ابتسام راجح واحمد الهويمل وأحمد عمرو وعلي الزغول ومحمد الجبالي ويحيى العمري.

 

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