نقابة الصيادلة: الغذاء والدواء الأردني آمنان

الوكيل الإخباري- أوضحت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن التشكيك بسلامة ومأمونية الغذاء والدواء الاردني باعتبارهما العنصرين الاساسيين في حياة المواطن له اثر سلبي كبير على الاقتصاد.



وأكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني على ان المؤسسة العامة للغذاء و الدواء تتبع احدث البروتوكولات العالمية للرقابة على أمن الغذاء والدواء كما ان كوادر التفتيش العاملين لديها يقومون بالمتابعة الحثيثة للمنتجات في الاسواق.



وأضاف أن مؤسسسة الغذاء والدواء اهم مؤسسة تحظى بثقةِ المواطن الأردني في ظل تراجع تلك الثقه تجاه العديد من المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن الشاهد على الدور المحوري والمركزي للمؤسسه هو أنّ المنتجات والصناعات الغذائية والدوائية الأردنية تصدر الى معظم دول العالم مما يؤكد على سلامتها ومأمونيتها.

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ودعت النقابة المواطنين لعدم الالتفات لكل معلومة غير دقيقة تثير الهلع و الرعب بينهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بدور الموسسات الوطنية في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء.